İHA'dan bildiri atıldı! Türkiye'den "Hazır ol" talimatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı DSG/YPG'ye yönelik olası kara harekatında son hazırlıkların yapıldığı belirtilirken Suriye Milli Ordusu'na da (SMO) "Harekata hazır ol" mesajı verildi. Olası harekatın odak noktası olarak görülen Tel Rıfat'a İHA'lardan Arapça yazılı bildiri atıldı. Bildiride halka hitaben, "Kentimizi geri alacağız. Çok geç olmadan güçlerimizle işbirliği yapın" denildi.

Milliyet'te yer alan habere göre Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) TSK desteğinde Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü DSG/YPG'e yönelik harekat hazırlığı sürerken Rus destekli Suriye rejim ordusunun başta İdlib olmak üzere Suriye'nin batısındaki muhalif grupların denetiminde olan bölgelere saldırılarını arttırması dikkat çekiyor.

Rejim ordusu, muhaliflerin kontrolündeki bir çok noktaya ağır silah desteğinde asker sevkiyatına hız verdi. Sivil yerleşim yerlerine saldırılarda da artış kaydedildi.

SMO'YA 'HAZIR OL' TALİMATI

Rejim güçleri ile birçok noktada çatışan muhalif güçler bir yandan da TSK'nın olası operasyonuna katılmak için hazırlık yapıyor. Harekatın odak noktası Tel Rıfat ile M4 karayolu üzerinde bulunan Ayn İsa ilçeleri sınırına takviye güçler sevkediliyor. Bölgede tehdit oluşturan YPG noktaları top, tank ve füze atışları ile vuruluyor.

Bölgeye yönelik olası harekata karşı SMO güçlerine TSK tarafınan takviyeler yapılarak "Harekata hazır olmaları" mesajı verildi. Mesajın ardından sınır hatlarında mevzilenen silahlı gruplar, saldırı pozisyonu aldı.