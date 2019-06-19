  • Bist 100
    94.244
  • Dolar
    5,8217
  • Euro
    6,5401
  • Altın
    251,8660
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
YÖK'ten turizm fakültelerine iyileştirici düzenleme kararı YÖK'ten turizm fakültelerine iyileştirici düzenleme kararı
'Filistinli mültecilerin topraklarına dönüş hakkı temel insani haktır' 'Filistinli mültecilerin topraklarına dönüş hakkı temel insani haktır'
Prof. Dr. Kan: Her ilimize marka olabilecek en doğru bitkiyi yetiştirmek hedefimiz olmalı Prof. Dr. Kan: Her ilimize marka olabilecek en doğru bitkiyi yetiştirmek hedefimiz olmalı
YPG/PKK'nın SDG'ye göstermelik devri YPG/PKK'nın SDG'ye göstermelik devri
Merih yeni takımına imzayı atıyor Merih yeni takımına imzayı atıyor
Cüneyt Arkın'ın film sahnelerin çekildiği Anemas Zindanları restore edildi Cüneyt Arkın'ın film sahnelerin çekildiği Anemas Zindanları restore edildi
Başkan Erdoğan: Bu milletin en büyük gücü birliği ve kadim kardeşliğidir Başkan Erdoğan: Bu milletin en büyük gücü birliği ve kadim kardeşliğidir
Cüneyt Arkın'ın film sahnelerin çekildiği Anemas Zindanları restore edildi Cüneyt Arkın'ın film sahnelerin çekildiği Anemas Zindanları restore edildi
Pençe Harekatı'nda ele geçirilen SA-14 MANPADS'in özellikleri nelerdir? Pençe Harekatı'nda ele geçirilen SA-14 MANPADS'in özellikleri nelerdir?
MSB Araklı'daki sel felaketine 2 helikopter ve 2 uçakla destek verdi MSB Araklı'daki sel felaketine 2 helikopter ve 2 uçakla destek verdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya'ya karşı bir kez daha asılsız suçlamalar yapılıyor Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya'ya karşı bir kez daha asılsız suçlamalar yapılıyor
İdlib'e hava saldırılarında sivil kayıplar artıyor İdlib'e hava saldırılarında sivil kayıplar artıyor
Akrabalar arasında arsa kavgası: 2 yaralı, 1 gözaltı Akrabalar arasında arsa kavgası: 2 yaralı, 1 gözaltı
Galatasaray'a kötü haber! Juan Mata resmen imzaladı Galatasaray'a kötü haber! Juan Mata resmen imzaladı
Rusya'dan yeni açıklama: Türkiye’nin S-400 anlaşması uluslararası kurallara uygun Rusya'dan yeni açıklama: Türkiye’nin S-400 anlaşması uluslararası kurallara uygun
"Dionysos Tapınağı" gün yüzüne çıkarılacak "Dionysos Tapınağı" gün yüzüne çıkarılacak
"Sanat ve Kültür Yoluyla Bağlantılar Kurmak" konferansı İstanbul'da "Sanat ve Kültür Yoluyla Bağlantılar Kurmak" konferansı İstanbul'da
Enfest Sokak Lezzetleri Festivali başladı Enfest Sokak Lezzetleri Festivali başladı
Aşıya güvensizlik hastalıklarla mücadelede en önemli sorun Aşıya güvensizlik hastalıklarla mücadelede en önemli sorun
Katil Esed rejimi cezaevlerindeki ölümleri sessizce itiraf etmeye devam ediyor Katil Esed rejimi cezaevlerindeki ölümleri sessizce itiraf etmeye devam ediyor
Emine Erdoğan: Türkiye'ye tüm dünyanın ihtiyacı var Emine Erdoğan: Türkiye'ye tüm dünyanın ihtiyacı var
Huawei'nin kurucusu 30 milyar dolarlık düşüşü önemsemiyor Huawei'nin kurucusu 30 milyar dolarlık düşüşü önemsemiyor
TürkAkım alım terminalinin yüzde 80'i tamamlandı TürkAkım alım terminalinin yüzde 80'i tamamlandı
İran'dan ticarette 'Rusya ve Çin' formülü İran'dan ticarette 'Rusya ve Çin' formülü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Haziran 2019 19:31 | Çarşamba

İdlib'e hava saldırılarında sivil kayıplar artıyor

Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaptığı saldırılarda 10 sivil yaşamını yitirdi, 23 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 10 sivil öldü, 23 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve Rusya, sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki İdlib ilinin güneyindeki Han Şeyhun ilçesi, Kensafra beldesi, Binin, El Erbain, Has, Bara ve İhsam köyleri ile Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ilçesi ile Cubbin köyüne hava saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, hava saldırılarında ilk belirlemelere göre Kensafra beldesinde 3, Binin köyünde 7 olmak üzere 10 sivil hayatını kaybetti.

Saldırılarda yaralanan 23 sivil hastanelere kaldırıldı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Sivil Savunma kaynakları, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, mayıs ayında İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 234 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

(AA)

Başkan Erdoğan: Bu milletin en büyük gücü birliği ve kadim kardeşliğidir
Cüneyt Arkın'ın film sahnelerin çekildiği Anemas Zindanları restore edildi
'Rusya'ya karşı bir kez daha asılsız suçlamalar yapılıyor'
Tanker saldırılarında ABD'den yeni iddia
Rusya'dan yeni açıklama: Türkiye’nin S-400 anlaşması uluslararası kurallara uygun
Lavanta tarlasında hasat vakti
Katil Esed rejimi cezaevlerindeki ölümleri sessizce itiraf etmeye devam ediyor
Son dakika... Yeni askerlik yasası için kritik gün belli oldu
Merih yeni takımına imzayı atıyor
İşte adım adım otel krizi gerçeği!
Çipras’ın Türkiye karşıtı söylemlerinin sebebi belli oldu
Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'nun 'Hırsız kim' sorusuna yanıt
Bakanlık görüntüleri yayınladı... Teröristlere ait sığınakta bulundu
Galatasaray'a kötü haber! Juan Mata resmen imzaladı
Oteldeki görüşme için AK Parti'den çarpıcı açıklama
Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! yüzde 15 zam!
CHP adayının büyük yalanı! İmamoğlu ve Küçükkaya'nın 46 dakika görüştüğü ortaya çıktı
Binali Yıldırım 24’e konuk oluyor
Son dakika... BM'den flaş 'Kaşıkçı' raporu
Dün akşam hastaneye kaldırılmıştı... Menajerinden açıklama geldi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ