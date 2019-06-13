İdlib'de rejim güçlerine karşı operasyon

Suriyeli askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların oluşturduğu rejim güçlerinin İdlib'in güneyindeki ilerleyişini püskürterek dört noktayı geri aldı.

Askeri muhalifler ile rejim karşıtı silahlı gruplar, Esed rejimi ve destekçilerinin nisan sonundan bu yana yoğunlaştırdığı saldırılara karşılık verebilmek için ortak operasyon odası kurdu.

Ortak operasyon odası çatısında hareket eden güçler, İdlib'in güneyinde, Hama'nın kuzey kırsalında rejim güçlerinin elindeki Kefrenbüde ilçesinin doğusunda, El Osaman ve Cubbeyin yerleşimleri ile stratejik öneme sahip olan Tel Meleh ile Medreset Ed Dahra tepelerini rejim güçlerinden arındırdı.

Özgür Suriye Ordusu'nun bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin sözcüsü Komutan Naci Mustafa AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fetih El Mubin" ismiyle başlattığımız operasyonun kapsamında Hama'nın kuzey kırsalında 2 yerleşimi ve 2 stratejik tepeyi Esed rejiminin unsurlarından arındırdık. Çok sayıda askeri ekipman ve rejim unsurunu etkisiz hale getirdik." dedi.

Bir diğer ÖSO bileşenlerinden Ceyşül İzze Ordusunun sözcüsü Mustafa Bekkür de ortak operasyon sayesinde rejim güçlerinin ilerlemesinin püskürtüldüğünü belirterek, çatışmaların rejim güçlerinin kontrolündeki alanda sürdüğünü söyledi.

Bekkür şöyle devam etti:

"Aralıksız düzenlenen hava saldırılara rağmen özgürleştirdiğimiz yerleşimler Rusya'nın prestijini zedeledi. Muhalifler rejim güçlerine ait yüzlerce ekip ve ekipmanını etkisiz hale getirdi. Rejim, Rusyasız bir hafta bile devam edemeyeceği gerçeğini ortaya koydu."

Rejim güçleri ise askeri muhaliflerin ele geçirdiği söz konusu bölgeleri geri alabilmek için hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Bölgede taraflar arasında yoğun çatışmalar devam ediyor.

Rejim güçleri, nisan ayı sonundan itibaren düzenledikleri geniş çaplı saldırılarla, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güney kısmında, Hama ili kırsalındaki El Çenabire köyü ve stratejik Osman Tepesi'ni, Kefrenbude ilçesi ve Taş Tepesi'ni, Madik Kalesi beldesi, Bab el Taka, el Huveys el Kirkat, el Hamra, eş Şeria, Muhacirin ve Tüveyne köylerini, ÖSO ile yaşanan yoğun çatışmalardan sonra ele geçirmişti.

Rusya, muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların Hama'nın kuzey kırsalında hızla ilerlemesi nedeniyle 6 Haziran'da Tel Salba'daki gözlem noktasını tahliye etmişti.

(AA)