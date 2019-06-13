  • Bist 100
    90.501
  • Dolar
    5,8694
  • Euro
    6,6344
  • Altın
    253,2427
İstanbul
23 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
HDP'li belediyeden skandal yarışma HDP'li belediyeden skandal yarışma
Altun'dan Cemil Meriç paylaşımı Altun'dan Cemil Meriç paylaşımı
Belediye hizmetinde e-devlet dönemi Belediye hizmetinde e-devlet dönemi
Şahin yeniden başkan Şahin yeniden başkan
Ev kadınlarına yeni gelir kapısı Ev kadınlarına yeni gelir kapısı
Fuat Sezgin'lere ihtiyacımız var Fuat Sezgin'lere ihtiyacımız var
'PKK devleti ihtimal dışı' 'PKK devleti ihtimal dışı'
Son güne kadar denetim Son güne kadar denetim
Bırakın tatil yapsınlar Bırakın tatil yapsınlar
İçişleri Bakanı Soylu: Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Soylu: Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız
Son bahar Son bahar
JustIn'den geri vites JustIn'den geri vites
Radiohead'den hacker'lara ters köşe Radiohead'den hacker'lara ters köşe
8 ay arayla büyük acı 8 ay arayla büyük acı
Baharat Kızlar film oluyor Baharat Kızlar film oluyor
Frida'nın sesi bulundu Frida'nın sesi bulundu
E-faturaya yoğun ilgi E-faturaya yoğun ilgi
KOBİ'lere 500 bin liralık destek paketi KOBİ'lere 500 bin liralık destek paketi
Binali Yıldırım: Şu an mitil atılmış vaziyette Binali Yıldırım: Şu an mitil atılmış vaziyette
Trump'tan "ne İran ne de ABD anlaşma için hazır" mesajı Trump'tan "ne İran ne de ABD anlaşma için hazır" mesajı
100 bin çocuk teknoloji ile buluşacak 100 bin çocuk teknoloji ile buluşacak
'Boşanmıyoruz' pozları 'Boşanmıyoruz' pozları
'Hande'nin parasına ihtiyacım yok' 'Hande'nin parasına ihtiyacım yok'
Beyaz zambak yağı; ağrı dindirir, cildi güzelleştirir Beyaz zambak yağı; ağrı dindirir, cildi güzelleştirir

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Haziran 2019 11:52 | Perşembe

İdlib'de rejim güçlerine karşı operasyon

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Esed rejimi ve destekçilerine karşı başlattıkları ortak operasyonda İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 4 yerleşimi geri aldı.

Suriyeli askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların oluşturduğu rejim güçlerinin İdlib'in güneyindeki ilerleyişini püskürterek dört noktayı geri aldı.

Askeri muhalifler ile rejim karşıtı silahlı gruplar, Esed rejimi ve destekçilerinin nisan sonundan bu yana yoğunlaştırdığı saldırılara karşılık verebilmek için ortak operasyon odası kurdu.

Ortak operasyon odası çatısında hareket eden güçler, İdlib'in güneyinde, Hama'nın kuzey kırsalında rejim güçlerinin elindeki Kefrenbüde ilçesinin doğusunda, El Osaman ve Cubbeyin yerleşimleri ile stratejik öneme sahip olan Tel Meleh ile Medreset Ed Dahra tepelerini rejim güçlerinden arındırdı.

Özgür Suriye Ordusu'nun bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin sözcüsü Komutan Naci Mustafa AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fetih El Mubin" ismiyle başlattığımız operasyonun kapsamında Hama'nın kuzey kırsalında 2 yerleşimi ve 2 stratejik tepeyi Esed rejiminin unsurlarından arındırdık. Çok sayıda askeri ekipman ve rejim unsurunu etkisiz hale getirdik." dedi.

Bir diğer ÖSO bileşenlerinden Ceyşül İzze Ordusunun sözcüsü Mustafa Bekkür de ortak operasyon sayesinde rejim güçlerinin ilerlemesinin püskürtüldüğünü belirterek, çatışmaların rejim güçlerinin kontrolündeki alanda sürdüğünü söyledi.

Bekkür şöyle devam etti:

"Aralıksız düzenlenen hava saldırılara rağmen özgürleştirdiğimiz yerleşimler Rusya'nın prestijini zedeledi. Muhalifler rejim güçlerine ait yüzlerce ekip ve ekipmanını etkisiz hale getirdi. Rejim, Rusyasız bir hafta bile devam edemeyeceği gerçeğini ortaya koydu."

Rejim güçleri ise askeri muhaliflerin ele geçirdiği söz konusu bölgeleri geri alabilmek için hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Bölgede taraflar arasında yoğun çatışmalar devam ediyor.

Rejim güçleri, nisan ayı sonundan itibaren düzenledikleri geniş çaplı saldırılarla, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güney kısmında, Hama ili kırsalındaki El Çenabire köyü ve stratejik Osman Tepesi'ni, Kefrenbude ilçesi ve Taş Tepesi'ni, Madik Kalesi beldesi, Bab el Taka, el Huveys el Kirkat, el Hamra, eş Şeria, Muhacirin ve Tüveyne köylerini, ÖSO ile yaşanan yoğun çatışmalardan sonra ele geçirmişti.

Rusya, muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların Hama'nın kuzey kırsalında hızla ilerlemesi nedeniyle 6 Haziran'da Tel Salba'daki gözlem noktasını tahliye etmişti.

(AA)

İçişleri Bakanı Soylu: Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız
Binali Yıldırım: Şu an mitil atılmış vaziyette
Esra Erol'a hapis şoku
Bloomberg'den Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklama: ABD'ye baskı yapıyor
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Umman Körfezi'ndeki saldırıların sorumlusu İran
İmamoğlu'nun Vali'ye "it" dediği en net görüntüler ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı
Askeralma Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi
O darbecilerin cezaları belli oldu!
10 yıl önceki fiyatları duyan akın etti! Alışveriş merkezinde izdiham yaşandı
HSK'dan flaş İstanbul hamlesi! İnceleme başlatıldı
Bankaya yatıracaktı... 110 bin lirası gitti
Milli uçak ilk kez görücüye çıkıyor!
Şeyh Edebali Türbesi'ni gösteren yön tabelası yanlış yazıldı
TFF'den beIN Sports açıklaması
İlk uçuşun tarihi ve rotası belli oldu...THY'nin rüya uçağı gözyüzünde...
Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Rusya açık açık tehdit etti: O ülke hedefimizde olur
Yahya Bostan, perde arkasını yazdı... İşte Türkiye’nin Hakurk Planı
Görünmez olduğunu düşünen PKK'lı teröristler Tendürek'te öldürüldü
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ