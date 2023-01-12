İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Suriye'nin İdlib kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hatay'da da hissedildi.
Suriye'nin İdlib kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hatay'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.40'da merkez üssü Suriye'nin İdlib kenti olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkes üssü Hatay'ın Altınözü ilçesinin 43 kilometre uzağı olan deprem Hatay'da da hissedildi.
Depremin derinliği 34,04 km olarak açıklandı.
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