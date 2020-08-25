İdlib'te Rus devriyesine füzeli saldırı!

İdlib M4 karayolunda Rus devriyesine füzeyle saldırı düzenlendi
Kaynak: IHA
Rusya'nın Suriye'de M4 karayolu üzerinde yaptığı devriye sırasında, Rus askeri araçlarının geçişi sırasında kimliği belirsiz kişilerce RPG füzeleriyle saldırı düzenlendi.
Stratejik öneme sahip M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyeleri devam ediyor. Suriye’nin kuzeybatısındaki Urem Al-Kubra kasabası yakınlarından geçen Rus devriyesi sırasında RPG füzesiyle saldırı gerçekleştirildi. M4 karayolundan Rus askeri aracının geçişi sırasında kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından RPG füzesi atıldı. Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Yerel kaynaklara göre, Rus askeri aracı kullanılmaz hale geldi.
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