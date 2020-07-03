  • BIST
    116908
  • Dolar
    6,8543
  • Euro
    7,7021
  • Altın
    391,1580
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İki kişiye veba teşhisi kondu! Bölgede karantina ilan edildi
Terör devleti İsrail'in en yıkıcı hücresi çökertildi
Resmi Gazete'de yayınlandı! TBMM tatile girmeyecek
Husilerden Suudi Arabistan'a tehdit: Vururuz
Maket uçağını uçurmak için motor desteği istiyor
TBMM'den 'internete erişim kısıtlaması' açıklaması
Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile taşınan yük hacmi arttı
ABD'den Afganistan barış sürecindeki çabaları için Pakistan'a teşekkür
Filistinli gruplar Gazze'de İsrail'in 'İlhak' planına karşı yürüdü
İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 44 bin sınırına dayandı
Kocaeli'de dördüncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
ABD'de Kristof Kolomb'un heykeli isminin verildiği şehirden kaldırıldı
Kars'ta iki aile arasında kavga çıktı: 19 yaralı
İzmir'de orman yangını
ABD'de Evanjelik grupların Trump'a desteği azaldı
Gaziantep Valisi Gül: En çok vaka olan üçüncü iliz
Husiler Arap koalisyon güçlerini Sana'da tıbbi malzeme deposunu vurmakla suçladı
CHP'li İmamoğlu'nun İmamoğlu'nun 'Haliç temiz' yalanı anında çürüdü!
Bakan Koca'dan, 'Dilek hemşire' paylaşımı! Mücadelesi için minnettarız
Koronavirüs kontrolden çıktı! Böylesi daha önce görülmedi
ABD'de polis siyahi kadına yumruk attı
Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması
Başkan Erdoğan Katar'dan ayrıldı
Hindistan'dan 5,2 milyar dolarlık silahlanma adımı
03 Temmuz 2020 Cuma 07:33:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 07:33:00

Husilerden Suudi Arabistan'a tehdit: Vururuz

ABONE OL

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da kraliyete ait kurumları ve askeri noktaları vurmakla tehdit etti.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin çok özel nitelikli operasyonlar düzenleyeceğini duyurmasının ardından Saba haber ajansına açıklamalarda bulundu.

Seri konuşmasında "Yemen'e ve 5 yıl boyunca sivilleri perişan edilen Yemen halkına düşmanlık yapanlara karşı mızrak başı olan kuvvetlerimiz, Suudi Arabistan içlerindeki askeri noktaları ve Kraliyete ait kurumları hedef almayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Husiler, koalisyon güçlerini geçen çarşamba ülkenin kuzeyindeki Sade kentine düzenlediği hava saldırılarında sivilleri öldürmek, eski başkent Sana'da da tıbbi malzeme depolarını bombalamakla suçluyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER