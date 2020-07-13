Husilerden Suudi Arabistan'a çifte darbe! Hem komutanlarını hem rafineriyi vurduk
Yemen'de Husiler, Marib kentindeki bir askeri toplantıyı vurduklarını ve Suudi subaylarını öldürdüklerini ileri sürdü. Son dakika haberi... Husiler ayrıca, Suudi Arabistan'ın Cizan'daki bir petrol rafinerisini de vurduğunu iddia etti.
Yemen'de İran tarafından desteklenen Husiler, ülkenin Marib kentindeki bir askeri toplantıyı ve Suudi Arabistan'nın Cizan kentindeki bir petrol işletme tesisini hedef aldıklarını duyurdu.
Açıklamada, Marib'deki saldırıda birkaç Suudi subayının öldürüldüğü, saldırılarda insansız hava araçları ve füzelerin kullanıldığı belirtildi.
Koalisyon güçleri günün erken saatlerinde, Suudi Arabistan'ı hedef alan patlayıcılarla dolu altı insansız hav aracını ve iki balistik füzeyi vurduklarını açıkladı.
star.com.tr
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