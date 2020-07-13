Husilerden Suudi Arabistan'a çifte darbe! Hem komutanlarını hem rafineriyi vurduk

Husilerden Suudi Arabistan'a çifte darbe! Hem komutanlarını hem rafineriyi vurduk

Yemen'de İran tarafından desteklenen Husiler, ülkenin Marib kentindeki bir askeri toplantıyı ve Suudi Arabistan'nın Cizan kentindeki bir petrol işletme tesisini hedef aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, Marib'deki saldırıda birkaç Suudi subayının öldürüldüğü, saldırılarda insansız hava araçları ve füzelerin kullanıldığı belirtildi.

Koalisyon güçleri günün erken saatlerinde, Suudi Arabistan'ı hedef alan patlayıcılarla dolu altı insansız hav aracını ve iki balistik füzeyi vurduklarını açıkladı.

star.com.tr