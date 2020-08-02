  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9819
  • Euro
    8,2087
  • Altın
    443,4230
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hagi sahibi olduğu takımdaki teknik direktörlük görevini bıraktı
Hacılar veda tavafını tamamladı
Başkan Erdoğan, Caferoviç ve Hashim Thaçi ile telefonda bayramlaştı
Fransız Le Monde gazetesi yazdı: Erdoğan, Sevr'den intikamını alıyor
Bozcaada'da makilik alanda yangın çıktı
Trabzon'da mahsur kalan 21 kişiyi itfaiye ve AFAD kurtardı
İzmir'deki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bayramını kutlamadıkları otobüs şoföründen alkışla özür dilediler
ABD'li ilaç devi Johnson&Johnson Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başladı
Morityus Afrika'da tüm Kovid-19 hastalarının iyileştiği tek ülke oldu
Libya'da Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçme hazırlığındaki 55 düzensiz göçmen yakalandı
Sonunda sırrını çözdüler! 50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu
MSB: Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi
Husiler Suudi Arabistan sınırı yakınlarında bir keşif uçağı düşürdüklerini iddia etti
Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Libya ordusu Sirte ve Cufra'daki Hafter güçlerine yeni sevkiyatlar yapıldığını açıkladı
Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı!
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
TBMM Başkanı Şentop mevkidaşlarıyla bayramlaştı
Eski Yunan Bakan Apostolakis: Erdoğan'ın kıstırılmış veya güçsüz olduğunu düşünmek yanlıştır
Kamerun'da Boko Haram saldırısı: 18 ölü
Üniversite öğrencisi barajda serinlemek isterken canından oldu
Foça'da 10 kişinin bulunduğu tekne battı: 4 ölü
İstanbul'daki tema parklarda bayram yoğunluğu
02 Ağustos 2020 Pazar 20:18:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 20:18:00

Husiler Suudi Arabistan sınırı yakınlarında bir keşif uçağı düşürdüklerini iddia etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Yemen'deki İran desteki Husiler, ülkenin kuzeyinde Suudi Arabistan sınırı yakınlarında bir keşif uçağı düşürdüğünü öne sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Cazan kenti yakınlarında Yemen'in kuzeyindeki Harad kentinde ABD yapımı RQ-20 Puma tarzı bir keşif uçağını düşürdük." ifadesini kullandı.

Seri ayrıca operasyonun, enformasyon merkezi tarafından kaydedildiğini belirtti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER