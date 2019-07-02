Husiler suudi Arabistan’a dört füzeyle saldırdı

Husilerin El-Mesire kanalında yer alan habere göre, Husilerin Sözcüsü Yahya Seria, Suudi Arabistan’ın Asir kentinde bulunan askeri mevzilerine dört füzeyle saldırdıklarını açıkladı. Seria, saldırıda ölen ve yaralanan Suudi askerlerin olduğunu iddia etti. Husiler, son 24 saat içinde Suudi Arabistan’ı iki kez hedef alarak saldırdı.

Öte yandan, Husilerin sabah erken saatlerde insansız hava aracı ile Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlediği saldırıda 9 kişi yaralandı.

Husiler, 2014 yılının Eylül ayından bu yana Yemen’in başkenti Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

İHA