Husiler BAE destekli bir taburun saflarına katıldığını duyurdu

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in partisi Genel Halk Kongresi (GPC) Genel Sekreterliği üyeleriyle (Husileri destekleyen bir grup) birlikte Batı Sahili Cephesi Tabur Komutanı Fevvaz Muhammed el-Kali'yi kabul ettiğini belirtti.

Buhayti, Kali'nin, tabur içindeki tüm askeri unsurlarla birlikte "vatan saflarına" döndüğünü kaydetti.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun internet sitesi de taburun, devrik lider Salih'e bağlı güvenlik güçleri ve cumhuriyet muhafızlarından oluşan Ulusal Direniş Güçlerinden ayrılıp Husilerin safına katıldığını doğruladı.

Ulusal Direniş Güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler son zamanlarda ayrıntılı bilgi vermeden bazı askerlerin ya da subayların Ulusal Direniş Güçlerinden ayrılarak kendi saflarına katıldığını duyuruyor.

BAE, Yemen'in batı sahilinde devrik lider Salih'e bağlı güvenlik güçleri ve cu