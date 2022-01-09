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09 Ocak 2022 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:09 Ocak 2022 Pazar 12:30:00

Hükümet harekete geçti! Cehennem Kapısı kapatılıyor

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Türkmenistan, 1971 yılından bu yana aktif olan Cehennem Kapısı adı verilen krateri kapatma kararı aldı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Derveze gaz kraterinde 1971'den bu yana yanan ateşin söndürülmesi için çalışma başlatılması talimatı verdi.

Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Derveze bölgesinde uzun yıllardır büyük miktarda gazın yandığını ve bu durumun hem çevreyi hem de civarda yaşayan insanların sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Derveze'de ülkeye önemli gelir getirebilecek bir kaynağın heba olduğunu belirten Berdimuhamedov, hükûmete, bilim insanlarını bir araya getirerek gerekirse yabancı uzmanlardan da destek alarak yangını söndürmek için yollar arama talimatı verdi.

Eski Sovyetler Birliği döneminde jeologların çalışması sırasında yanlışlıkla oluşan kraterin ateşi 1971'den bu yana aktif durumda. Cehennem Kapısı diye de bilinen krater, turistlerin ilgisini çekiyor.

Etiketler : Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov Derveze gaz krateri
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