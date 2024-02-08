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Hudeyde'ye gece bombardımanı! ABD ve İngiltere'nin savaş uçakları ikinci kez vurdu
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08 Şubat 2024 Perşembe 22:59:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 22:59:00

Hudeyde'ye gece bombardımanı! ABD ve İngiltere'nin savaş uçakları ikinci kez vurdu

Kaynak: AA

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Yemen'deki Husiler, ABD ile İngiltere'ye ait savaş uçaklarının Hudeyde'yi birkaç saat içinde 2'nci kez vurduğunu duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine birkaç saat içinde 2'nci kez hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun X sosyal medya platformunda yer alan haberde, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının Hudeyde'nin Salif ilçesindeki limanının güneyinde yer alan Eş-Şebeke bölgesini hedef aldığı belirtildi.

Husilerden ismi belirtilmeyen bir güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, Eş-Şebeke bölgesinin iki hava saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi.

Saldırıların verdiği zarara ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Husilerden gün içinde yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının Hudeyde kentindeki Ras İsa bölgesine hava saldırısı düzenlediği bildirilmişti.

Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde kenti, Husilerin kontrolü altındaki önemli şehirler arasında bulunuyor.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Etiketler : Yemendeki Husiler ABD-İngiltere Hudeyde
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