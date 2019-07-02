Huawei Android uygulamasına devam etmek için ABD'den yönlendirme bekliyor

ABD ile Çin arasındaki gerginliğin doğrudan yansıdığı Huawei-Google ilişkisinin durumu belirsizliğini korurken, Huawei, Google'ın Android mobil işletim sistemini kullanmaya devam edip edemeyeceği konusunda ABD Ticaret Bakanlığından yönlendirme beklediğini açıkladı.

Huawei'in Risk Yönetimi ve Ortaklık İlişkileri Departmanı Başkan Yardımcısı Tim Danks, "Biz ABD Başkanı Donald Trump'ın haftasonu boyunca Huawei ile ilgili yaptığı yorumları kabul ediyoruz ve Ticaret Bakanlığının yönlendirmesini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu boyunca Huawei konusundaki tutumunu yumuşatmış ve G20 zirvesine katılanlara ABD'li şirketlerin Huawei'ye satış yapabileceğini açıklamıştı.

Reuters