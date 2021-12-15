Hong Kong'da büyük yangın! Onlarca kişi mahsur kaldı

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15 Aralık 2021 Çarşamba 09:32:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 09:33:00

Hong Kong Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın... Çok sayıda kişi mahsur kaldı

Kaynak: TRT Haber

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Hong Kong Dünya Ticaret Merkezi'nde çıkan büyük yangında onlarca kişi mahsur kaldı.

Hong Kong Dünya Ticaret Merkezi'nde çıkan büyük yangında onlarca kişi mahsur kaldı.

Causeway Bay'deki Gloucester Yolu üzerindeki Dünya Ticaret Merkezi'ndeki yangın ilk olarak saat 12.37'de bildirildi ve yaklaşık yarım saat sonra üçüncü seviyeye yükseltildi.

Şehirdeki yangınların şiddeti birden beşe kadar derecelendiriliyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alışveriş merkezi ve ofis kulesi kompleksi olarak faaliyet gösteren binada halen onlarca kişi olduğu açıklandı.

Saat 13.30'da itfaiye ekiplerinin binanın alt katındaki platformda mahsur kalan insanları kurtarmak için uzatılabilir bir merdiven kullandıkları görüldü.

Bir polis sözcüsü, yangınla ilgili çok sayıda telefon aldıklarını ve binanın arka merdivenlerinin yoğun dumanla dolduğunu bildirdi.

İlk bilgilere göre 100'den fazla kişi binanın beşinci kattaki açık hava alanına tahliye edildi.

Etiketler : Causeway Bay Gloucester Yolu Dünya Ticaret Merkezi
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