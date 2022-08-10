Hollanda'nın güney sahilinde orman yangını: Tatilciler tahliye edildi
Kaynak: AA
Hollanda'nın güneyindeki sahil bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgedeki tatilciler tahliye edildi.
Ülkenin güney sahilindeki Zeeland'da çıkan yangına helikopterle havadan müdahale edildi.
Yangından etkilenen bölgedeki tatilciler tahliye edildi, sahil yolu trafiğe kapatıldı.
Avrupa'da aşırı sıcaklıklar ve kuraklık orman yangını riskini arttırıyor.
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