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26 Ağustos 2022 Cuma 13:23:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2022 Cuma 13:23:00

Hollanda'da demir yolu çalışanlarının yaptığı grev hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: AA

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Hollanda Devlet Demir Yolları (NS) çalışanlarının greve gitmesi, ulaşımı ve gündelik hayatı olumsuz etkiliyor.

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV) ve farklı sendikaların çağrısıyla ülkenin kuzey bölgesinde çarşamba günü yapılan 24 saatlik grevin ardından bugün de Rotterdam ve Lahey gibi büyük şehirlerin bulunduğu batı bölgesinde 24 saatlik greve gidildi.

    NS çalışanlarının bugünkü grevi, batı bölgesindeki tren bağlantılarının ülkedeki diğer bağlantılar için önemli olması dolayısıyla ülke genelindeki ulaşımı ve yolcuları etkiliyor.

    Demir yolları çalışanlarının, maaşlarının artırılması taleplerine olumsuz yanıt gelmesinin ardından iki gün önce başlattığı grev, 31 Ağustos'a kadar farklı bölgelerde dönüşümlü devam edecek.

    NS çalışanları gelecek pazartesi başkent Amsterdam'ın bulunduğu kuzey-batı bölgesinde, salı günü ülkenin ortasında bulunan kentlerde, çarşamba günü ise doğu ve kuzey bölgelerinde grev yapacak.

    Rotterdam istasyonunda işe gitmek için bekleyen fizik öğretmeni Bart Houweling, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işe gidemediği için mağdur olduğunu söyledi.

    Houweling, "İş yerimin bulunduğu kente bugün bir tren seferi var denildi, onun için istasyona geldim fakat buraya geldiğimde tren seferinin iptal olduğunu öğrendim." dedi.

    Kendisi gibi bugün fizik dersi alamayan öğrencilerin de mağdur olduğunu ve bunun için üzgün olduğunu ifade eden Houweling, grev yapan çalışanların hakları için verdikleri mücadeleyi anlayabildiğini fakat bu durumdan dolayı işe gidemediği için sıkıntı yaşadığını aktardı.

    Nijmegen kentine gitmek için Lahey istasyonuna gelen Yara Bonet de kedi satın almak için yola çıktığını belirterek tren seferlerinin iptal olduğunu istasyona geldiğinde öğrendiğini, bunun hoş olmadığını dile getirdi.

    Sendikalar, ülkedeki enflasyonun yükselmesi ve alım gücünün düşmesi nedeniyle NS çalışanlarının aylık maaşının brüt 100 avro artırılmasını ve çalışanlara bir kereye mahsus 600 avro ödeme yapılmasını talep ediyor.

    NS ise talebin fazla olduğunu belirterek Kovid-19 krizi nedeniyle hala mali açıdan zor durumda olduklarını savunuyor.

    FNV, grevlerden sonra NS'nin hala taleplerini kabul etmemesi halinde ulusal grevlerin yapılacağını duyurmuştu.

    Etiketler : Hollanda İşçi Sendikaları FNV Demir yolları
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