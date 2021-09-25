VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretimde aşılanma oranlarını açıkladı
Norveç'te Kovid-19 önlemleri kaldırıldı
Hollanda'da 1,5 metre sosyal mesafe kuralı kalktı
Türkiye, uygulanan aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada
"Öğrenciler üzerinden çirkin bir kampanya yürütülüyor"
Trump'tan başkanlık adaylığı açıklaması
Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde bu yılki temel inşaat ve montaj çalışmaları tamamlandı
"Türkiye'deki terörist sayısı 189'a indi"
Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
"TEKNOFEST'in genç mucitleri, 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacak"
Chris Pratt, Super Mario oluyor
Doçentin lavanta merakı bir kente örnek oldu
İtalyan 'Hadise'si
Babası gibi rockçı
51 yaşında sörf merakı
34 yıldır topaç yapıyor
Can dostlar için dükkan kapattı
Gönüllü ordusu afetlere hazırlanıyor
Mevlana'yı canlandıracak
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
Sultan düğünde
3 bölümlük dava
Bir kahramanlık hikâyesi: Müfreze
Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı
25 Eylül 2021 Cumartesi 18:22:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 18:22:00

Hollanda'da 1,5 metre sosyal mesafe kuralı kalktı

ABONE OL

Hollanda'da, 1,5 metre sosyal mesafe kuralı ve birçok kısıtlama bugünden itibaren sonra erdi. Toplu taşıma ve uçuşlarda maske kuralı devam etse de havalimanı ve istasyonlarda maske takma zorunluluğu kalktı.

Hollanda'da hükümetten yapılan açıklamaya göre, ülkede, COVID-19 aşısı olanların, testi negatif çıkanların veya hastalığı daha önce geçirenlerin "daha fazla özgürlükten" faydalanabilmesi için duyurulan korona kartı uygulaması, bugün yürürlüğe girdi.

Buna göre kafe, restoran, sinema, tiyatro, festival ve spor etkinliklerine girişlerde sayı sınırlaması kaldırılarak korona kartı uygulaması hayata geçti.

1,5 METRE KURALI SONA ERDİ

Kafe ve restoran teraslarında, korona kartı uygulaması geçerli olmayacak.

Ülkede 1,5 yıldır uygulanan 1,5 metre sosyal mesafe kuralı bugün sona erdi.

Sosyal mesafe kuralının kalkmasıyla bazı camilerde COVID-19 öncesinde olduğu gibi mesafesiz namaz kılınmaya başladı.

DİSKO VE BARLAR AÇILIYOR, OKULLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR

Disko ve barlar, kafe ve restoranlarda olduğu gibi gece yarısına kadar açık kalacak fakat sabah 06.00'ya kadar kapalı kalmaya devam edecek.

Festival, spor faaliyetleri ve açık alanlarda yapılacak etkinliklerde aşı kartı ya da negatif test sonucu ibraz edilmesi kaydıyla koltuk kapasitesinin tamamı, kapalı salonlarda yüzde 75'i kullanılabilecek.

Etkinliklerin gece yarısından sonra devam etmesi durumunda içecek servisi durdurulacak.

Ortaokul, lise ve yüksekokullarda maske takma zorunluluğu ile sınıflarda bulunabilecek öğrenci sınırlaması kalktı.

EVDEN ÇALIŞMA TAVSİYESİ DE KALDIRILDI

Ayrıca ilkokullarda Kovid-19 vakasının görülmesi durumunda tüm sınıfın karantinaya girmesi kuralı da sona erdi.

Buna göre sınıfta bir öğrencinin virüse yakalanması durumunda sınıfın geri kalanı eğitime yüz yüze devam edecek.

Toplu taşıma ve uçuşlarda maske kuralı devam etse de havalimanı ve istasyonlarda maske takma zorunluluğu kalktı.

Ayrıca evden çalışma tavsiyesi de kaldırıldı.

Etiketler : Hollanda sosyal mesafe maske kuralı toplu taşıma
Demet ile stilimiz farklı

Demet ile stilimiz farklı
Tost davasını kazandı

Tost davasını kazandı
Benim konserler riskli

Benim konserler riskli
Esaret'le geliyor

Esaret'le geliyor
Hadise çocuk istiyor

Hadise çocuk istiyor
11 yılda 50 milyon lira kazandı

11 yılda 50 milyon lira kazandı
Kemoterapi zor bir süreçti

Kemoterapi zor bir süreçti
Almanya'da yeni film

Almanya'da yeni film
Setlere ara verdi

Setlere ara verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER