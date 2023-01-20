Hollanda'dan Ukrayna'ya patriot hava savunma sistemi ve füze desteği
Kaynak: AA
Hollanda hükümeti, Ukrayna'ya patriot hava savunma sisteminin iki fırlatıcısını ve bir dizi füze gönderecek.
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda'nın ABD ve Almanya ile işbirliği yaparak patriot hava savunma sistemi projesine destek vereceğini belirtti.
Ollongren, ülkesinin Ukrayna'ya iki hava savunma sistemi fırlatıcısı ve bir dizi füze tedarik edeceğini, 65 Hollanda askerinin Ukraynalı askerlere patriot hava savunma sistemlerine ilişkin eğitim vereceğini aktardı.
Hollanda hükümetinin Ukrayna'yı desteklemeye devam etme kararının Rusya'ya karşı siyasi bir işaret olduğuna vurgu yapan Ollongren, yapılan destek ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin çağrısına yanıt verdiklerini kaydetti.
ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da 17 Ocak'ta bir araya gelen Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını kınayarak, Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteği sağlama niyetinde olduklarını söylemişti.
- Zelenskiy'den 'Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolü nedeniyle Başkan Erdoğan'a övgü
- ABD'nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısı Biden yönetimindeki en yüksek seviyede
- Macron ve Scholz güçlü Avrupa için savunma sanayisine daha fazla yatırım yapmak istiyor
- İngiltere'de sağlık sektöründe devam eden grevler iş yükünü daha da zorlaştırıyor
- ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
- Zelenskiy: Modern tankların tedariki için mücadele etmemiz gerekecek