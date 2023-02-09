Hollanda depremzedelerin tahliyesi için nakliye uçağı gönderecek
Kaynak: AA
Hollanda hükümeti, Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ili etkileyen depremlerde yaralananların tahliyesi için Türkiye'ye "C-130" tipi nakliye uçağı göndereceğini bildirdi.
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, "C-130" tipi nakliye uçağı ile 2 doktor ve 6 sağlık personelinin de gönderileceğini söyledi.
Uçağın, sağlık personelleriyle yarın yola çıkacağını belirten Ollongren, afet bölgesindeki yaralıların Türkiye'nin farklı bölgelerine taşınması için kullanılacağını ifade etti.
Ollongren, Savunma Bakanlığının Türkiye'ye destek sağlamak için elinden gelen her şeyi yaptığını vurguladı.
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