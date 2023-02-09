Hollanda depremzedelerin tahliyesi için nakliye uçağı gönderecek

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, "C-130" tipi nakliye uçağı ile 2 doktor ve 6 sağlık personelinin de gönderileceğini söyledi.

Uçağın, sağlık personelleriyle yarın yola çıkacağını belirten Ollongren, afet bölgesindeki yaralıların Türkiye'nin farklı bölgelerine taşınması için kullanılacağını ifade etti.

Ollongren, Savunma Bakanlığının Türkiye'ye destek sağlamak için elinden gelen her şeyi yaptığını vurguladı.