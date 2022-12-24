Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başbakan Rutte, paylaşımında şunları kaydetti:

"Erdoğan ile konuştum. Savaş zamanlarında yoğun temas olması güzel. Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan, küresel gıda güvenliği için çok önemli. Ayrıca NATO içindeki işbirliği ve bölgedeki gelişmeler hakkında da konuştuk."