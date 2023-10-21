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21 Ekim 2023 Cumartesi 10:15:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 10:15:00

Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı

Kaynak: AA

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Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Margaliot bölgesi yakınındaki Hunin yerleşim yerini vurduklarını açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki düşman Siyonist askerlerinin bulunduğu birliğe güdümlü füzelerle saldırı düzenlendi." ifadeleri yer aldı.

Saldırının dün gerçekleştirildiği belirtilen açıklamayla İsrail askerlerinden yaralılar olduğuna ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

İSRAİL ORDUSU, ASKERİ HEDEFLERİN VURULDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

İsrail ordusu sözcülüğünden bu sabah yapılan açıklamada, İsrail uçaklarının Hizbullah'ın saldırısına karşılık örgütün askeri hedeflerini vurduğu bildirilmişti. Açıklamada, İsrail'in bu kez hedefinde, operasyonel ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı bir dizi askeri kompleks ile sınır bölgesindeki bir tanksavar füze fırlatma sistemi olduğu belirtilmişti.

Etiketler : hizbullah israil füze saldırı
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