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07 Ekim 2023 Cumartesi 17:22:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 17:22:00

Hizbullah'tan Hamas'a destek açıklaması

Kaynak: AA

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıyı desteklediklerini duyurdu. Açıklamada, İsrail hükümetinin Filistin direnişinin sahada öğrettiklerinden ders çıkarması gerektiği kaydedildi.

Hizbullah'ın yazılı açıklaması, örgüte yakınlığıyla bilinen Al Mayaden televizyonunun internet sitesinde paylaşıldı.

Hamas'ın Gazze Şeridi üzerinden İsrail'e başlattığı saldırı dolayısıyla Filistin direniş gruplarının tebrik edildiği açıklamada, Hamas'ın operasyonunun "İsrail'in devam eden suçlarına ve kutsallara yönelik ihlallerine kararlı bir yanıt" olduğu ifade edildi.

Hizbullah, "Arap, İslam ülkeleri ve dünyanın tüm özgür halklarına, Filistin halkı ve onun direniş hareketine destek vermeleri" çağrısında bulundu.

Açıklamada, Hizbullah'ın Filistin sahasındaki gelişmeleri yakından takip ettiği ve Filistinli taraflarla sürekli temas halinde olunduğu aktarıldı.

İsrail hükümetinin Filistin direnişinin sahada öğrettiklerinden ders çıkarması gerektiği kaydedilen açıklamada, bunun özellikle İsrail ile normalleşme arayışındaki tüm uluslararası toplum ve İslam dünyasına da bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edildi.

HAMAS'IN ASKERİ KANADI AKSA TUFANI SALDIRISINI DUYURMUŞTU

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, bu sabaha karşı İsrail'e yönelik başlattıkları saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuşmuştu.

Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." demişti.

Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtmişti.

İSRAİL ORDUSU KARŞI SALDIRI BAŞLATTIĞINI DUYURMUŞTU

İsrail ordusu, onlarca savaş uçağıyla Gazze'ye hava saldırısı başlattığını duyurmuştu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzalamıştı. Gallant, Gazze Şeridi çevresindeki 80 kilometre yarıçapındaki alanı askeri bölge ilan etmişti.

GAZZE SAĞLIK BAKANLIĞI: 198 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında 198 kişinin öldüğünü, 1610 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Etiketler : HAMAS İSRAİL FİLİSTİN DEVLETİ HİZBULLAH DESTEK LÜBNAN
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