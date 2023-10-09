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Hizbullah, İsrail'i güdümlü füzeyle vurdu
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09 Ekim 2023 Pazartesi 23:40:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 23:40:00

Hizbullah, İsrail'i güdümlü füzeyle vurdu

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Hizbullah, İsrail'e ait askeri bir noktayı güdümlü füze ile vurduklarını duyurdu.

Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in saldırısına karşılık güdümlü füze ile sınırdaki askeri hedefi vurduğunu açıkladı.

Lübnan'ın resmi televizyonu Tele Liban, X sosyal medya hesabı üzerinden Hizbullah'ın açıklamasını yayınladı.

Açıklamada Hizbullah'ın güdümlü füze ile İsrail'e ait bir askeri noktayı hedef aldığı ifade edildi.

HİZBULLAH'TAN TARAFSIZ DEĞİLİZ AÇIKLAMASI

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, bugün Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını belirtmişti.

İsrail ordusunun, Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü açıklamasının ardından Hizbullah Hareketi Basın Sorumlusu Rana Sahili, sızma girişimiyle ilgili herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını duyurmuştu.

Filistin İslami Cihat Hareketi, İsrail'e yönelik sızma eyleminin üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Etiketler : israil lübnan hizbullah füze
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