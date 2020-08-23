Hizbullah, İsrail'e ait İHA'yı düşürdü
Kaynak: AA
Lübnan Hizbullahı, güneyde ülkenin hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Lübnan’da Hizbullah, Ayta al-Shaab kasabası yakınlarında Lübnan hava sahasına giren İsrail‘e ait İHA’yı düşürdüğünü açıkladı. Hizbullah'ın vurduğu İHA'yı ele geçirdiği ifade edildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee konuya ilişkin yaptığı açıklamada, rutin faaliyetler sırasında Lübnan'ın sınırında bir İHA'nın düştüğünü aktardı. Adraee, Hizbullah'ın İHA'dan herhangi bir bilgi elde ettiğine dair bir endişe olmadığını ifade etti.
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