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20 Ekim 2023 Cuma 16:48:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 16:48:00

Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktaları vurdu

Kaynak: AA

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Hizbullah, İsrail'in askeri hedeflerine saldırılar düzenledi.

Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırındaki İsrail'in askeri hedeflerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

AA'da yer verilen habere göre, Hizbullah, İsrail'e ait askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail ordusu tarafından işgal edilen ancak Lübnan'a ait Kefr Şuba Tepeleri ve Şebaa Çiftliklerinde yer alan askeri hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Hizbullah saldırının "güdümlü tanksavar füzeler ve uygun silahlarla" gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, saldırılar sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Etiketler : İSRAİL SALDIRI HİZBULLAH FİLİSTİN DEVLETİ
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