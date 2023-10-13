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Hizbullah'tan açıklama: Zamanı geldiğinde biz de harekete geçeceğiz
13 Ekim 2023 Cuma 15:15:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 15:15:00

Hizbullah'tan açıklama: Zamanı geldiğinde biz de harekete geçeceğiz

Kaynak: AA

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin 'eylem zamanı geldiğinde harekete geçeceklerini' söyledi.

Naim, cuma namazının ardından Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzenlenen Gazze ile dayanışma gösterisinde konuştu.

İsrail'in tüm planlarını izlediklerini belirten Naim, detay vermeksizin "Hizbullah kendi vizyonu dahilinde çatışmaya katkıda bulunuyor ve herhangi bir eylem zamanı geldiğinde biz de harekete geçeceğiz." dedi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik eylemlerinden övgüyle söz eden Naim, bu saldırıyla İsrail'in ne kadar zayıf olduğunun ortaya çıktığına işaret etti.

Etiketler : google seo Hizbullah saldırıları Naim Kasım Hamas
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