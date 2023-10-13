Hizbullah'tan açıklama: Zamanı geldiğinde biz de harekete geçeceğiz

Hizbullah'tan açıklama: Zamanı geldiğinde biz de harekete geçeceğiz

Naim, cuma namazının ardından Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzenlenen Gazze ile dayanışma gösterisinde konuştu.

İsrail'in tüm planlarını izlediklerini belirten Naim, detay vermeksizin "Hizbullah kendi vizyonu dahilinde çatışmaya katkıda bulunuyor ve herhangi bir eylem zamanı geldiğinde biz de harekete geçeceğiz." dedi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik eylemlerinden övgüyle söz eden Naim, bu saldırıyla İsrail'in ne kadar zayıf olduğunun ortaya çıktığına işaret etti.