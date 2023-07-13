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13 Temmuz 2023 Perşembe 17:29:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 17:29:00

Hindistan'ı vuran selde can kaybı 100'ü geçti

Kaynak: IHA

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Hindistan'ın kuzeyinde sel felaketi nedeniyle son 2 haftada 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Başkenti Yeni Delhi'de Yamuna Nehri'nin taşması sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Hindistan'ın kuzeyinde 2 haftadır etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Himaçal Pradeş eyaletinde 88, Uttar Pradeş'te 12, Yeni Delhi'de 1 kişi, Cammu Keşmir'de ise 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yağışlardan en çok etkilenen Himaçal Pradeş'te köprüler yıkıldı, yollar çöktü, trafik durma noktasına geldi. Chandertal bölgesinde mahsur kalan çoğunluğu turist yaklaşık 300 kişi helikopterle kurtarıldı. Eyaletin acil durum yetkilileri, en az 170 evin sel ve toprak kaymaları nedeniyle yıkıldığını, 600 evin ise kısmen hasar gördüğünü açıkladı.

Başkent sular altında

Yamuna Nehri'nde su seviyesinin 45 yılın en yüksek seviyesine ulaşması sonucu başkent Yeni Delhi sular altında kaldı. Otoyolları su basması nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, birçok araç sel sularına kapılıp sürüklendi. Nehre yakın bölgelerde en az 30 bin kişi tahliye merkezlerine yerleştirilidi, birçok bölgede ise arama kurtarma çalışmaları yürütüldüğü öğrenildi.

Meteoroloji servisi, ülkenin kuzey kesimlerde önümüzdeki günlerde daha fazla yağış beklendiğini açıkladı.

Etiketler : Hindistan sel felaketi Hindistan sel
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