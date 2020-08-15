  • BIST
    1083.83
  • Dolar
    7,3631
  • Euro
    8,7169
  • Altın
    460,1120
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 3 yaşındaki bir çocuk yaralandı
Barcelona'yı gol yağmuruna tutan Bayern Münih, yarı finalde
Zarif: Filistin, Arap ve İslam alemi bu anlaşmayı başarısızlığa uğratabilecek güçte
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, BAE-İsrail anlaşmasını eleştirdi
Hindistan'dan sınır bölgelerindeki Çin askerlerinin çekilmesinin hızlandırılması çağrısı
Ambulans şarampole devrildi: 3'ü sağlıkçı 4 kişi yaralandı
Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 14 milyonu geçti
Kuveyt, Yemen ve Fas'tan İsrail-BAE anlaşmasına tepki
Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'le görüştü
AB'den Atina'ya Türkiye uyarısı
Belçika'da okullar 1 Eylül'de açılacak
İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması
Bakan Çavuşoğlu, Pompeo'yla Doğu Akdeniz'deki durumu görüşecek
İzmir ulaşımında 'aktarma ücretleri' değişti
Fransa'da ölenlerin sayısı 30 bin 406'ya yükseldi
Yunan-Rum ikilisi AB'den beklediğini bulamadı
Başkan Erdoğan Güneysu'da
ABD yönetimi, İran'dan Venezuela'ya petrol taşıyan 4 tankere el konulduğunu açıkladı
Trump, Demokrat rakibi Biden'i hedef aldı: Orta Doğu'daki ülkelerin ismini bile bilmiyor
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, kendisini protesto edenleri 'sükunete' çağırdı
Filistin Ulusal Konseyi: BAE'nin İsrail ile normalleşmesi, Filistin davasına açık bir saldırı
Beşiktaş'ın rakibi Ninua'yı transfer etti
Pompeo, Yunan mevkidaşı ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2019 geliri açıklandı
15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:04:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:08:00

Hindistan'dan sınır bölgelerindeki Çin askerlerinin çekilmesinin hızlandırılması çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, haziran ayında ay 20 Hint askerin ölmesine yol açan çatışmanın yaşandığı sınır bölgelerindeki Çin askerlerinin çekilmesinin hızlandırılması çağrısı yaptı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anurag Srivastava, düzenlediği çevirim içi basın toplantısında, iki ülke arasındaki sınır müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından bazı gelişmeler kaydedildiğini belirten Srivastava, sürecin, mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını arzu ettiklerini ancak bunu başarmanın her iki tarafın da mutabık kalacağı adımların atılmasıyla mümkün olacağını söyledi.

Srivastava, Hindistan'ın Pekin yönetiminin askeri varlığın tamamen geri çekilmesi ve sınır bölgelerinde barışın ve sükunetin tam olarak yeniden tesis edilmesi hedefi uyarınca içtenlikle çalışmasını beklediğini kaydetti.

BÖLGEDE GERİLİMİ YÜKSELTEN SÜREÇ

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

İki ülke anlaşmazlığın barışçıl şekilde üstesinden gelinmesi için video konferans yoluyla görüşmeler yürütmüş, görüşmelerde gerilimin düşürülmesine ilişkin mutabakata varılmıştı.

Çin'in Yeni Delhi Büyükelçisi Sun Veidong, 10 Temmuz'da, Çin askerlerinin Galvan Vadisi'nden çekildiğini bildirmişti.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, taraflar arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. 

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER