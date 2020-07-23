Hindistan'daki sel felaketinde 12 kişi öldü
Hindistan'da meydana gelen sel felaketinde 12 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde birçok yol ulaşıma kapandı.
Press Trust of India'daki habere göre, Pithoragarh bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.
Kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları sürerken, yağışların etkili olduğu bir köyde yaşayan 50 aile de tahliye edildi.
Yağış sebebiyle oluşan toprak kaymalarında da çok sayıda yol ulaşıma kapandı.
Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 111 kişi hayatını kaybetmişti.
Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
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