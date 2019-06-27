Hindistan'daki Müslümanlara yönelik baskı ve şiddet artıyor

2017 verilerine göre 1.3 milyar nüfusu ile dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da, yaklaşık 250 milyon Müslüman baskı ve şiddete maruz kalıyor. Bazı aktivist ve insan hakları savunucuları hariç, dünya basını ve kamuoyu Müslümanlara yönelik saldırıların artmasına her zamanki gibi pek aldırış etmiyor.

Hindistan'da Müslüman bir gencin 12 saat boyunca gördüğü işkence sonucu hayatını kaybetmesiyle konuşulmaya başlayan şiddet olayları, aslında şubat ayı itibariyle sistematik bir şekilde artıyor.





İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERİLİM MÜSLÜMANLARI HEDEF HALİNE GETİRİYOR



Uzun yıllar iki ülke arasında gerilime neden olan Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan bombalı saldırı sonucu, 44 kişinin öldü. İntihar saldırısını, Ceyş-i Muhammed (JeM) örgütü üstlendi.



Saldırılardan Pakistan hükümetini sorumlu tutan Hindistan, örgütün kamplarını vuracağını iddia ederek bölgeye bazı hava harekatları gerçekleştirdi. Hindistan'da Pakistan'a yönelik saldırılara sevinen halk kutlamalar yaparak, sosyal medyadan yetkililere tebrikler yağdırdı.



Ancak 27 Şubat'ta gelen haber, kutlamaları yarıda keserek yeni bir krizin kapılarını araladı. Pakistan, hava sahasını ihlal eden 2 Hindistan uçağını düşürdüğünü, pilotlardan birini ele geçirdiğini duyurdu. Hindistan da bir Pakistan uçağını düşürdüğünü iddia etti. Bu sıcak temasla 1971'den beri iki ülke ilk kez bu kadar savaşa yaklaştı.



Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Müslüman katleden aşırıcı bazı gruplar, mayıs ayında yapılan seçimlerden aşırı Hindu milliyetçisi Narendra Modi'nin çıkmasıyla katliam ve zorbalıklarını had safhaya çıkardı.





''TANRIMIZA DUA ET, PAKİSTAN'A HAKARET ET'' ZORBALIĞI



Müslümanların yaşadığı baskı ve zorbalık, Hindu tanrısına dua etmesi için 12 saat boyunca işkence gören Tabrez Ansari isimli Müslüman gencin hayatını kaybetmesiyle bir kez daha gündeme geldi. Ancak işkence edilen gencin insanlıktan utandıran görüntüleri, sadece buz dağının görünen kısmı.

Daha önce 'inek ticareti' yüzünden katledilen Müslümanlar, şubat ayında yaşanan saldırı ve Pakistan'la yaşanan gerilim sonrası sokakta yakalanarak Pakistan'a hakaret etmeleri için zorlanıyor. Ancak istediklerini yapsalar da, yapmasalar da şiddet görmekten kurtulamıyorlar.



Sokakta, işte saldırılara maruz kalan Müslümanlar, kendi evlerinde bile güvende değiller. Bazı Hindular gruplar halinde Müslümanların evlerini basarak, insanları yaşlı-genç-çocuk demeden işkenceyle katlediyor. Camilere saldırıp, yıkılmalarını istiyorlar.



Öte yandan Modi'nin politikalarını beğenmeyen Müslümanlar da, saldırılardan nasibini alıyor.



GÜVENLİK GÜÇLERİ YA SEYİRCİ KALIYOR YA DA DESTEK VERİYOR



Sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışan Müslümanların şubat ayından bu yana paylaştığı görüntüler kan donduran cinsten.



Evleri basılan, camilerine saldırılan ya da sokakta işkence gören Müslümanlara kolluk kuvvetleri seyirci kalıyor. Hatta bazı görüntülerde, masum insanlara yapılan işkencelere katılarak vahşice naralar atan gruplara destek veriyor.



Öyle ki Hindu bir general, Müslümanların tarihte Hindistan'ı işgal ederek yönettiğini ve bugünün intikam günü olduğunu meydanlarda rahatça haykırabiliyor.





SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORLAR



Müslümanlara dünya üzerinde yapılan bütün zulümleri görmezden gelen Batı, dünyaya 'sevgi, mantık ve düşünce' kültürüne sahip olarak lanse ettiği Hinduların da katliamları karşısında üç maymunu oynuyor.



Politikacı bazı Müslümanlar, tüm çağrılara rağmen hükümetin şiddetin önüne geçmesini sağlayamıyor. Dolayısıyla bazı sosyal medya hesapları, isimlerini gizleyerek yapılanları duyurmaya çalışıyor.



Bu paylaşımlardan birinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen bir sosyal medya kullanıcısı, camide Hindular tarafından etrafı sarılmış Müslümanların görüntülerini ''Hindistan'daki Müslümanlara lütfen yardım edin'' notuyla paylaştı.

(star.com.tr)