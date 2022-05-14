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14 Mayıs 2022 Cumartesi 19:13:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2022 Cumartesi 19:13:00

Hindistan'da yangın faciası: 27 ölü, 40 yaralı

Kaynak: AA

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Hindistan'ın Delhi kentinde bir binada çıkan yangında 27 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. 27 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Hindistan'ın Delhi kentindeki Mundka metro istasyonu yakınında bulunan 4 katlı binada çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri binada çalışma yürüttü.

AA'da yer verilen habere göre, itfaiye teşkilatı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, kentin batısındaki Mundka metro istasyonu yakınında 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında en az 50 kişi kurtarıldı.

Yetkililer, 27 kişinin cansız bedenine binanın ikinci katında ulaşıldığını açıkladı.

27 kişiden yalnızca 5'inin kimliklerinin tespit edildiğini belirten yetkililer, birçok mağazanın bulunduğu binada yangın ekipmanlarının olmadığını söyledi.

Yangında hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının binada çalışan kadınlar olduğuna dikkati çeken yetkililer, arama kurtarma çalışmalarında neredeyse sona gelindiği bilgisini paylaştı.

BİNADAKİ BİR ŞİRKETİN SAHİPLERİ GÖZALTINDA

Öte yandan, emniyet yetkilileri, yangının binada bulunan ve güvenlik kameraları üretip satan bir şirkette çıktığını açıkladı.

Emniyet yetkilileri, bu şirketin 2 sahibinin gözaltına alındığını söyledi.

Yeni Delhi'nin batısındaki Mundka metro istasyonu yakınında 4 katlı bir binada dün gece yangın çıkmıştı.

İlk belirlemelere göre, yangında 27 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı.

Hindistan'da yetersiz bakım ve yangına müdahale için uygun ekipmanın az olması zaman zaman insanların bu şekilde hayatını kaybetmesine yol açıyor.

Yeni Delhi'de 2019'da bir binada elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 43 kişi ölmüştü.

Etiketler : Hindistan Yangın New Delhi
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