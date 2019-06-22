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22 Haziran 2019 20:00 | Cumartesi

Hindistan'da yaklaşık 5 milyon kişi içme suyu sıkıntısı çekiyor

Hindistan’ın güneyinde Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai’de yaklaşık 5 milyon kişi, yaklaşık bir haftadır içme suyu kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, içme suyu kaynaklarını 4 farklı gölden temin eden Chennai’de muson yağmurlarının düzensiz ve az olması sebebiyle göllerdeki su seviyesi de azaldı. Şehirdeki alternatif içme suyu kaynaklarının aşırı sıcaklar sebebiyle kuruması, yaklaşık 5 milyon kişinin son birkaç gündür içme suyu sıkıntısı yaşamasına sebep oldu.

Günlük 825 milyon litre su harcanan şehirde, son günlerde bunun sadece yüzde 60'ı sağlanabildi.

Çevredeki şehirlerden Chennai’ye tankerlerle su taşınırken, ortalama 4-5 saat su sırası bekleyenler, taşıdıkları kovalarla ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Kente gelen su tankerlerinin talebi karşılayamaması sebebiyle tartışmalar da yaşandı.

Tamil Nadu Eyaleti Başbakanı Edappadi K. Palaniswami, hükümetin deniz suyu arıtma tesisleri ve yeraltı suları aracılığıyla krizi aşmaya çalıştığını belirtti. Demir yolu ağı üzerinden şehre 10 milyon litre su getirileceğini aktaran Palaniswami, kuraklığın ve muson yağmurlarının az olmasının içme suyu kaynaklarını etkilediğini ifade etti.

Palaniswami, son seçimler nedeniyle hükümetin hızlı hareket edemediğini de sözlerine ekledi.

SU KAYNAKLARINDAKİ TUZ ORANI ARTTI

Su Temini ve Kanalizasyon Kurumundan Başkimyacı R. Rajkumar, Chennai’nin başlıca su kaynakları Poondi, Sholavaram, Puzhal ve Chembarambakkam göllerinin kurumasıyla insanların kuyulara yöneldiğini söyledi. Rajkumar, kuyuların derin kazılmasıyla suların daha da dibe çekildiğini ve bu durumun suyun kalitesini değiştirdiğini anlattı.

Suyun tuz oranının giderek arttığına işaret eden Rajkumar, "Bazen su, demir kirliliğinden ötürü metalik bir tat kazanıyor. Bu durum, insanların denize yakın yerlerde kuyular kazdığını ve tuzlu suyun bu kuyular aracılığıyla yer altı su kanallarına girdiğini gösteriyor." dedi.

SU KRİZİNE KARŞI PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

Öte yandan, ana muhalefet Partisi Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), su krizine karşı eyalet çapında protesto gösterileri düzenledi. Parti yetkilileri hükümeti konuyla ilgili harekete geçmeye çağırdı. DMK yetkilileri, hükümetin ihmali ve başarısızlığı nedeniyle sorunun bir krize dönüştüğünü belirtti.

Yaz mevsiminde 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıkların şehirdeki kuyuların ve diğer su kaynaklarının kurumasına neden olduğu kaydediliyor.

(AA)

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