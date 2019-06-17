Hindistan'da sıcak hava nedeniyle 184 kişi yaşamını yitirdi

Yetkililer, ülkenin doğusunda yer alan Bihar eyaletinde Aurangabad, Gaya ve Nawada bölgelerinde 50 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı nedeniyle ay başından bu yana 184 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Aurangabad'da dün 34 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 200'den fazla kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Harş Vardhan, hava sıcaklıkları düşmeden ve gerekli olmadığı sürece, vatandaşlara, evlerinden dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Ülkede sıcak hava dalgaları en çok mart ve temmuz arasında görülüyor. 2010-2018 arasında ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sıcak hava dalgaları yüzünden en az 6 bin kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

AA