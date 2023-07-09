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Hindistan'da sel ve heyelan: 15 ölü
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09 Temmuz 2023 Pazar 18:31:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 18:31:00

Hindistan'da sel ve heyelan: 15 ölü

Kaynak: AA

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Hindistan'ın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelanlarda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu.

Bölgede yüksek kesimlerde meydana gelen heyelanlarda en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan Meteoroloji Biriminden (IMD) yapılan açıklamada, Yeni Delhi'de 24 saatte metrekareye 153 kilogram yağış düştüğü ve bunun 1982'den bugüne tek bir günde kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu bildirildi.

IMD, orta şiddetli yağmur tahmini üzerine Yeni Delhi'de yaşayanlar için "sarı alarm" verdi.

Şiddetli yağmur parkları, alt geçitleri, marketleri ve hastane binalarını sular altında bıraktı, ulaşımda sorunlara neden oldu.

Hindistan Merkez Su Komisyonundan (CWC) yapılan açıklamada, Delhi'deki Yamuna Nehri'nin su seviyesinin yükseldiği ve 11 Temmuz'da 205,33 metrelik tehlike sınırını aşmasının beklendiği kaydedildi.

Etiketler : Hindistan şiddetli yağışlar doğal afet felaket
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