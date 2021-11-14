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14 Kasım 2021 Pazar 14:01:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 14:01:00

Hindistan'da sel nedeniyle çöken binada en az 17 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Hindistan'ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde bir binanın çökmesi sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti. Yağıştan en çok etkilenen Kadapa kentinde, yerel havaalanı 25 Kasım'a kadar kapalı kalacak.

Hindistan'ın Andra Pradeş Eyalette, 18 Kasım'dan bu yana etkili olan yağışlar en az 5 ilçede sele yol açtı.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, bir binanın çökmesi sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise hala kayıp.

Enkaz altında kalan 10 kişi kurtarıldı.

YEREL HAVAALANI 25 KASIM'A KADAR KAPALI

Dün erken saatlerde, sele maruz kalan otobüste de onlarca kişinin öldüğü, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Şiddetli yağıştan en çok etkilenen Kadapa kentinde, yerel havaalanı 25 Kasım'a kadar kapalı kalacak.

Ani su baskınları yüzlerce köyü etkilerken birçok sakin evlerinde mahsur kaldı.

Etiketler : Hindistan Sel Bina çökmesi yağış
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