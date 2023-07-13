VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hindistan'ı vuran selde can kaybı 100'ü geçti
"Bütün kurumlar FETÖ'den temizlenmiştir, Devletimiz mücadeleyi tüm gücüyle sürdürmektedir"
Terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Bakan Ersoy'a fahri hemşehrilik beratı verildi
TFF 3. Lig'de mücadele eden Batman Petrolspor, TPAO'ya devredildi
Büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu
13 Temmuz 2023 Perşembe 14:51:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 14:51:00

Hindistan'da muson yağmurları sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 100'ü aştı

ABONE OL

Hindistan'ın kuzey bölgelerinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı.

Ülkenin kuzeyinde etkili olan muson yağmurları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Himaçal Pradeş eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, eyalette 88 kişi hayatını kaybederken, 100'ü aşkın kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yollar ve köprülerin çöktüğü sellerde 170 evin yıkıldığı, 600'ünün ise zarar gördüğü belirtildi. 8 Temmuz'dan bu yana, sellerde mahsur kalan çoğunluğu turist 300'ü aşkın kişi helikopterlerle kurtarıldı.

Uttar Pradeş'te 12 kişi öldü

Uttar Pradeş eyalet hükümeti sözcüsü Shishir Singh ise eyalette şiddetli yağışlar nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer, ayrıca başkent Yeni Delhi'de bir kişinin, Cammu Keşmir bölgesinde de 4 kişinin öldüğünü bildirdi.

Yeni Delhi'de içme suyu sıkıntısı yaşanıyor

Yeni Delhi'de de etkili olan muson yağmurları, Yamuna Nehri'nin taşmasına ve bölgedeki pek çok yerleşim yerinin sular altında kalmasına neden oldu.

Yeni Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, nehrin su seviyesi dün akşam 40 yılın en yüksek düzeyine çıktı.

Yaklaşık 30 bin kişi geçici kamplara alınırken, bazı okullar selzedelerin kullanımına açıldı.

Hindustan Times'ın haberine göre, başkentte içme suyu sıkıntısı da baş gösterdi.

Kejriwal, başkentteki üç su arıtma tesisinin faaliyetinin Yamuna Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesinden dolayı durdurulduğunu bildirdi.

Gelecek günlerde şehrin bazı bölgelerinde su sıkıntısının artmasından endişe ediliyor.

Etiketler : Yollar ve köprüler Yeni Delhi Yamuna Nehri
Babanın bize armağanısın

Babanın bize armağanısın
Ekin'den kemençe şovu

Ekin'den kemençe şovu
İtalya'da ödüllendiler

İtalya'da ödüllendiler
Arabeskin devri bitmez

Arabeskin devri bitmez
Estetikliler kendileriyle barışık değiller

Estetikliler kendileriyle barışık değiller
Aşkı komşuda buldu

Aşkı komşuda buldu
Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin

Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin
Ege'de konser rüzgarı

Ege'de konser rüzgarı
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX