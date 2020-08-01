  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9819
  • Euro
    8,2087
  • Altın
    443,4230
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den lityumda oyunu değiştirecek hamle
ABD'den 'Polonya' kararı: Kolordu komutanlığı kuracak
İki müttefik ülke arasında 'darbe' gerilimi! Rusya'dan ültimaton, krize İstanbul siperi
Hindistan'da Müslüman genç, inek eti taşıdığı iddiasıyla linç edildi
Fransa Afrika'da muhtaç duruma düştü!
Evini çocuklara bağışladı; çok yaşa Çilek Anne!
Barbaros'un torunları görev başında
Irak'tan erken seçim kararı
Akdeniz'de korkutan deprem
Hulusi Akar'dan Libya konusunda çok net mesaj!
Dehşete düşüren görüntü! İşkence yaparak hastanelik etti
İyileşenlerin sayısı 11 milyonu geçti! İşte koronavirüs salgınında yaşananlar
Meteorolojiden o illere kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
İtalya, Tunus'tan somut adımlar bekliyor
Çad'da Boko Haram saldırısı!
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 930 bini aştı
Cunda Adası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları
ABD Başkanı Trump'tan TikTok açıklaması: Yasaklayacağız!
Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 200'ü geçti
Rusya ile uçuşlar yeniden başladı! Aylar sonra ilk yolcular geldi
Adıyaman'da düğün ve bayram yemekleri yasaklandı
Türkiye'den Rusya'ya 4 ay sonra ilk uçuş
İzmir ve Manisa'daki yangınlar kontrol altına alındı
01 Ağustos 2020 Cumartesi 08:48:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 09:00:00

Hindistan'da bir budist zulmü daha! Müslüman genci çekiçlerle linç ettiler

Kaynak: AA

ABONE OL

Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin son yıllarda arttığı Hindistan'da, bir barbarlık daha işlendi. Gurgaon kentinde aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla linç edilen Müslüman genç, hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'da inek eti taşıdığı iddiasıyla linç edilen Müslüman genç, hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER İNFİALE NEDEN OLDU

NDTV kanalındaki habere göre, başkent Yeni Delhi'ye yakın olan Gurgaon'da Müslüman bir genç, aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla bir grup tarafından durduruldu.

Önünü kesenlerce aracından indirilen Lokman ismindeki Müslüman genç, çevredekilerin saldırısına maruz kaldı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde yüzü maskeli kişilerin Müslüman genci tekmelediği ve saldırganların bazılarında çekiç olduğu görüldü.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin ise saldırıya müdahale etmek için geç davrandığı belirtildi.

Polis, sosyal medyadaki kayıtlara ve söz konusu görüntülerdeki "eylemsizliğine" dair bir açıklama yapmadı.

Grup tarafından linç edilen Müslüman genç, hastaneye kaldırıldı.

POLİSLERE TEPKİ VAR

Öte yandan, sosyal medyada çok sayıda kişi, polise ve saldırganlara tepki gösterdi.

HİNDİSTAN'DA MÜSLÜMANLARA KARŞI NEFRET OLAYLARI ARTTI

Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin son yıllarda arttığı Hindistan'da çok sayıda benzer olay yaşanıyor.

Hindistan'da geçen sene haziranda Tabrez Ensari adındaki Müslüman gencin öldürülmesi, ülkede Müslümanlara yönelik şiddet tartışmalarını yeniden gündeme getirmişti.

Direğe bağlanarak 12 saat boyunca dövülen Ensari, olaydan 4 gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Sığır eti kesiminin birçok eyalette yasak olduğu Hindistan'da, bu suçu işleyenlere aralarında para ve hapis cezasının da yer aldığı çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

Hinduizm'de inek kutsal kabul edildiğinden Hinduların büyük bölümü sığır kesmiyor ve etini yemiyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER