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Hindistan'da medrese ve caminin yıkım kararı nedeniyle çıkan olaylarda can kaybı 5'e yükseldi
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10 Şubat 2024 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 17:00:00

Hindistan'da medrese ve caminin yıkım kararı nedeniyle çıkan olaylarda can kaybı 5'e yükseldi

Kaynak: AA

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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki Haldwani şehrinde bir medrese ve caminin yıkım kararı nedeniyle patlak veren şiddetli çatışmalarda can kaybı 5'e yükseldi.

Uttarakhand polis yetkilileri, "izinsiz" yapıldığının iddia edilmesi üzerine yıkım kararı çıkan bir cami ve medreseye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, 8 Şubat'ta başlayan ve 2 kişinin öldüğü, 150'den fazla kişinin ise yaralandığı olaylarda can kaybının 5'e çıktığını bildirdi.

Ayrıca çatışmaların ardından duyurulan sokağa çıkma yasağının ise kaldırıldığı açıklandı.

ÇATIŞMALARDA 2 KİŞİ ÖLMÜŞ, 150 POLİS YARALANMIŞTI

Mahkemenin, yerel otoritenin izni olmadan devlet arazisine inşa edildiği iddiasıyla bir cami ve medresenin yıkılmasına hükmeden kararının ardından şehirde tansiyon yükselmişti.

Yıkım için giden yetkililer ve polis, karara tepki gösteren binlerce protestocuyla karşı karşıya gelmişti.

Polisin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği olaylarda bir polis karakoluna molotofkokteyli ve taşlar atan protestocular, aynı zamanda bazı araçları ateşe vermişti.

Çatışmalarda 2 kişi ölmüş, 150'den fazla polis yaralanmıştı. Çok sayıda kişi de hastaneye kaldırılmıştı.

Eyalet Emniyet Genel Müdürü Abhinav Kumar, şehirdeki durumun endişe verici olduğunu ancak protestocuların dağıtılması sonucu olayların kontrol altına alındığını ifade etmişti.

Ardından tüm şehirde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, internet hizmetleri durdurulmuş ve okullar kapatılmıştı.

Etiketler : Haldwani saldırısı medrese çatışması Uttarakhand can kaybı
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