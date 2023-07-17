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17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:26:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:26:00

Hindistan'da "kuvvetli yağış" uyarısı

Kaynak: AA

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Muson yağmurlarının etkisindeki Hindistan'ın pek çok eyaletinde bu hafta şiddetli yağışlar beklendiği bildirildi.

Hindistan Times'ın haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesince dün yapılan açıklamada, güney batı musonunun bir diğer kuvvetli yağış dalgasının pek çok eyaleti vuracağı belirtildi.

Kuvvetli yağış bekleyen eyaletler arasında muson yağmurlarının etkili olduğu Himaçal Pradeş, Uttarakhand ve Jharkhand da bulunuyor.

Hindistan'ın kuzeyinde muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu 100'den fazla kişi yaşamını yitirirken, ülkenin orta ve güney eyaletlerinde son iki haftadır yağış görülmüyor.

Meteoroloji Dairesi Başkanı Mrutyunjay Mohapatra, yaptığı açıklamada, yüksek miktarda yağış beklendiğini, muson yağmurlarının ülkenin orta ve güney bölgesindeki yağış eksikliğini telafi edebileceğini söyledi.

Etiketler : Hindistan Hindistan Meteoroloji Dairesi sel
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