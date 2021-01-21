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21 Ocak 2021 Perşembe 22:12:00 - Güncelleme:21 Ocak 2021 Perşembe 22:12:00

Hindistan'da Kovid-19 aşı üretimini sekteye uğratacak yangın!

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Hindistan'da, dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsüne ait binada çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Pune kentinde Hindistan Serum Enstitüsü (Serum Instutute of India) bünyesinde bulunan inşaat halindeki binada yangın çıktı.

AA'nın aktardığı habere göre, yangın, Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Pune kentinde Hindistan Serum Enstitüsü bünyesinde bulunan inşaat halindeki binada çıktı.

Pune Belediye Başkanı Murlidhar Mohol, yangının söndürülmesinin ardından 5 kişinin cesedinin bulunduğunu belirterek, bu kişilerin büyük olasılıkla inşaat işçileri olduklarını ifade etti.

AŞI ÜRETİMİNİ SEKTEYE UĞRATABİLİR

Nedeni henüz belirlenemeyen yangının, enstitünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı üretimini artırma planlarını sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.

Yetkililer, yangının halihazırda Kovid-19 aşısı üretilen tesislere sıçramadığını ve 50 milyon doz civarındaki stoku etkilemediğini ifade etti.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü, AstraZeneca/Oxford Üniversitesi aşısından bir milyar doz üretmek üzere anlaşma imzalamıştı.

Şirketin Üst Yöneticisi Adar Poonawalla, geçen ay enstitünün 2021 sonuna kadar üretim kapasitesini 1,5 milyar dozdan 2,5 milyar doza çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Etiketler : Hindistan kovid korona virüs vaka sayısı
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