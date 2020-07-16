  • BIST
    119094
  • Dolar
    6,8594
  • Euro
    7,8319
  • Altın
    398,0600
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Otluk alandaki yangın, evlere sıçramadan söndürüldü
Bakan Çavuşoğlu'ndan dünyaya FETÖ çağrısı: Çalışma alanı sağlamayın
THY, Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren ikinci havayolu oldu
Deniz Yücel'in cezası belli oldu!
İsrail savaş suçu nedeniyle UCM'de yargılanabilecek yüzlerce yetkilinin gizli listesini hazırlıyor
İstanbul Havalimanı'nda 1500 yolcuya koronavirüs testi yapıldı
Lübnan Merkez Bankası ekonomik krize karşı bankaları yeniden yapılandıracak
AB liderleri Brüksel'de bir araya gelecek
Tokat'ta KKKA hastalığı teşhisiyle 8 kişi tedavi görüyor
İşgal Çetesi Raid Salah'ın İtirazını Reddetti
"İran'ın bir karış toprağının dahi kullanım hakkını Çin'e vermeyeceğiz"
Aliyev 'Ortada yok' diyerek tepki göstermişti... Azerbaycan'da flaş istifa kararı
Şampiyon atlar Saros Körfezi'nde 'form' tutuyor
Bakan Pakdemirli açıkladı! 100 milyon Bakan Pakdemirli açıkladı! 100 milyon lirayı geçti lirayı geçti
Türkiye'nin otomobilinde kritik tarih belli oldu
HDP önündeki eylemde 15'inci kavuşma,11 yıllık hasret sona erdi
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
VakıfBank'tan 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne haciz' açıklaması
15 yaşındaki Buğra, denizde boğuldu
Bakü'den Ankara'ya kritik ziyaret! Bakan Akar'dan Ermenistan'a sert tepki
Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Azerbaycan üzerinden İHA oyunu ortaya çıktı! Ermenistan fena yakalandı
Kavurucu sıcaklarda ortaya çıkan yılanlar
15 Temmuz şehitleri Gölbaşı'nda mezarları başında anıldı
16 Temmuz 2020 Perşembe 13:44:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 13:44:00

Hindistan'da Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başlandı

ABONE OL

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayı, insanlar üzerinde test edilmeye başlandı.

"Clinicaltrialsarena.com" internet sitesindeki haberlere göre, Zydus Cadila ilaç şirketinin geliştirdiği "ZyCoV-D" adlı Kovid-19 aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerinde deneklere ilk dozlar uygulandı.

Hindistan'da birden çok merkezde yürütülen denemeye, 1000'den fazla sağlıklı gönüllü katılıyor.

Şirketin Ahmedabad şehrindeki Aşı Teknoloji Merkezinde geliştirilen potansiyel aşının, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde farklı türlerdeki deney hayvanlarında "güçlü bağışıklık tepkileri uyandırmayı başardığı" bildirilmişti.

Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğü (DCGI), 3 Temmuz'da insanlar üzerinde test yapılmasına onay vermişti.

Hindistan'da Zydus Cadila dışında Bharat Biotech ilaç şirketi ve Hindistan Serum Enstitüsü (SII) de yerli aşı geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor.

DCGI, Bharat Biotech'in geliştirdiği "Covaxin" adlı Kovid-19 aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine 30 Haziran'da onay vermişti.

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

23 AŞI ADAYI KLİNİK DENEME AŞAMASINDA

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 15 Temmuz itibarıyla Kovid-19'a karşı 23 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 140 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 13 milyon 700 bini aşarken, 587 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER