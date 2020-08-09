  • BIST
    1060.59
  • Dolar
    7,2916
  • Euro
    8,5355
  • Altın
    477,1490
İstanbul
23 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Koronavirüsten en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 5 milyonu aştı
Savunma Sanayi Başkanlığı, sosyal medya hesabından duyurdu: Yerli yeni gururumuz M4K sahaya inmeye ...
Türkiye'nin yanı başında 3 gündür devam eden yangın söndürülemiyor
Bakan Koca, pozitif vakaların dönüşme oranını açıkladı
Gazetecinin sorusuna kızan Trump salonu terk etti
Libya ordusundan dikkat çeken açıklama: İki Rus askeri kargo uçağı Hafter'in kontrolündeki Sirte'ye ...
Hindistan'da kan donduran olay! 11 Pakistanlı göçmen ölü bulundu
Patlamayla ilgili uluslararası soruşturma talebi zaman kaybıdır
Terör örgütü PKK'ya Pençe darbesi
Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğuldu
Türkiye içi tarihi gün... Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Öğrenci almaya başlayacak
Beşiktaş Welinton transferini bitirdi
Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 165 bini aştı
Aydos Ormanı'nda korkutan yangın
Bakan Akar ve komutanlar sınır noktasında!
Başkan Erdoğan TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri'nde incelemelerde bulundu
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı
Kuru meyve ihracatçılarından Bakan Pakdemirli'ye tarım ilacı teşekkürü
Nijerya'da valilerden hükümete Boko Haram çağrısı
Suudi Arabistan'dan Trump'a 'Katar'ı işgal edelim' teklifi!
Belediye başkanının dikkati yavru kediyi hayatta tuttu
"İğrenç hakaretleri, ifade özgürlüğü diye pazarlayamazsınız"
Komşuda Türkiye hasreti: Bir an evvel gelmek istiyorlar
09 Ağustos 2020 Pazar 18:19:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 18:19:00

Hindistan'da kan donduran olay! 11 Pakistanlı göçmen ölü bulundu

ABONE OL

Hindistan'ın Racastan eyaletindeki bir çiftlikte 11 Pakistan uyruklu göçmenin ölü bulunduğu bildirildi.

Indian Express gazetesindeki habere göre, yetkililer, göçmenlerin eyaletin Jodhpur şehrindeki bir çiftlikte ölü bulunduğunu belirtti.

Göçmenlerin ölüm sebeplerinin henüz bilinmediğini kaydedilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER