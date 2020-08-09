09 Ağustos 2020 Pazar 18:19:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 18:19:00
Hindistan'da kan donduran olay! 11 Pakistanlı göçmen ölü bulundu
Hindistan'ın Racastan eyaletindeki bir çiftlikte 11 Pakistan uyruklu göçmenin ölü bulunduğu bildirildi.
Indian Express gazetesindeki habere göre, yetkililer, göçmenlerin eyaletin Jodhpur şehrindeki bir çiftlikte ölü bulunduğunu belirtti.
Göçmenlerin ölüm sebeplerinin henüz bilinmediğini kaydedilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
- Koronavirüsten en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 5 milyonu aştı
- Türkiye'nin yanı başında 3 gündür devam eden yangın söndürülemiyor
- Gazetecinin sorusuna kızan Trump salonu terk etti
- Libya ordusundan dikkat çeken açıklama: İki Rus askeri kargo uçağı Hafter'in kontrolündeki Sirte'ye iniş yaptı
- Hindistan'da kan donduran olay! 11 Pakistanlı göçmen ölü bulundu
- Patlamayla ilgili uluslararası soruşturma talebi zaman kaybıdır