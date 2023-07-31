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31 Temmuz 2023 Pazartesi 16:23:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 16:23:00

Hindistan'da hareket halindeki trende bir polisin ateş açması sonucu 3 kişi öldü

Kaynak: AA

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Hindistan'da Demir Yolu Koruma Gücüne (RPF) bağlı polisin, Jaipur-Mumbai seferini yapan trende görev başındayken açtığı ateşte 4 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da Demir Yolu Koruma Gücüne (RPF) bağlı polisin, Jaipur-Mumbai seferini yapan trende görev başındayken açtığı ateşte 4 kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, trende görevli polis memuru Chetan Kumar, Jaipur-Mumbai seferini yapan trende önce çalışma arkadaşına, ardından üç yolcuya ateş açtı. Tabancayla vurulan dört kişi de yaşamını yitirdi.

Kumar, saldırının ardından trenin acil durum sistemini çalıştırıp kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı.

Hindistan Batı Demir Yollarından üst düzey yetkili, Kumar ile yolcular arasında herhangi bir tartışma yaşanmadığını bildirerek "Kumar iyi görünmüyordu." ifadesini kullandı.

Polis saldırının sebebini araştırmaya devam ediyor.

RPF çalışanları, tren yolcularının canlarını ve mallarını korumakla görevli.

Etiketler : hindistan hindistan polisi asya
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