Hindistan'da bir kadından ağırlığının yarısı kadar tümör çıkarıldı
Kaynak: AA
Hindistan'da bir kadının yumurtalığından 54 kilogram tümör çıkarıldı. Ameliyat ekibinden Arun Prasad, '30 yılı aşkın süren cerrahi deneyimim sırasında bir kişinin vücut ağırlığının neredeyse yarısı kadar bir tümörün varlığına hiç rastlamamıştım.' değerlendirmesini yaptı.
Yeni Delhi'de Indraprastha Apollo Hastanelerinde 18 Ağustos'ta yapılan 3 buçuk saatlik operasyonla çıkarılan tümörün 52 yaşındaki kadının ağırlığının neredeyse yarısı kadar olduğu ifade edildi.
Kadının son aylarda hızla şişmanlayarak 106 kilograma kadar çıktığı, nefes almakta, yürümekte zorlandığı ve karın bölgesinde geçmeyen ağrılarının olduğu belirtildi.
Ameliyat ekibinden Arun Prasad, "30 yılı aşkın süren cerrahi deneyimim sırasında bir kişinin vücut ağırlığının neredeyse yarısı kadar bir tümörün varlığına hiç rastlamamıştım." değerlendirmesini yaptı.
Geleneksel cerrahi yöntemle çıkarılan tümörün iyi huylu olduğu belirtildi.
Tümörün, bugüne kadar dünyada çıkarılan en büyük yumurtalık uru olduğu düşünülüyor.
- Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
- BAE, Libya ve Bahreyn'de koronavirüs ölümleri artıyor
- Kritik S-400 hamlesi: Türkiye ile Rusya arasında imzalar atıldı
- Ukrayna'nın eski Başbakanı koronavirüse yakalandı
- Afganistan'da bombalı saldırı: 7 ölü
- NATO Lukaşenko'nun iddialarını yalanladı: Belarus sınırında takviye iddiaları temelsiz