Hindistan'da bina çöktü: En az 90 kişi mahsur kaldı
Hindistan'ın Mumbai kenti yakınlarında çöken binada en az 90 kişi mahsur kaldı.
Reuters'ın haberine göre, Hindistan'ın Mumbai kentine çöken binanın altında en az 90 kişinin mahsur kaldığı sanıldığı belirtildi.
Hindistan'ın Mumbai şehrinde 5 katlı bina yıkıldı.
Aralarında çok sayıda çocuğunda bulunduğu 90 kişinin mahsur kaldığı belirtildi. Kurtarma çalışmalarında 15 kişi yaralı olarak çıkarıldı.
Çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi bölgede çalışma yürütüyor.
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