Hindistan'da bina çöktü: 13 ölü, 11 yaralı
Kaynak: AA
Hindistan'da dört katlı bir binanın çökmesi sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
Maharaştra eyaletinin başkenti ve ülkenin ticari başkenti Mumbai'nin Thane bölgesinde sabah saatlerinde dört katlı bir bina çöktü.
Building collapse at Bhiwandi in Thane
Ulusal Afet Müdahale Gücü Başkanı Satya Pradhan, binanın çökmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 11 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yetkililer 21 kişinin kurtarıldığını, 30 kişinin ise enkazın altında olduğunu belirtti.
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