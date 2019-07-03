Hindistan'da barajın taşması sonucu 6 kişi öldü, 18 kişi ise kayboldu
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir barajda şiddetli yağışların etkisiyle oluşan taşkında 6 kişi öldü, 18 kişiden ise haber alınamıyor.
NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Ratnagiri bölgesindeki yoğun yağışın dün akşam saatlerinde Tiware Barajı'nda neden olduğu taşkında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin kaybolduğunu belirtti.
Taşkın nedeniyle civardaki 7 köyün sular altında kaldığı, en az 12 evin yıkıldığı ve 20 aracın sürüklendiği kaydedildi.
Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Sahada, hükümet yetkilileri, emniyet güçleri ve gönüllülerden oluşan ilave kurtarma ekiplerinin de görev yaptığı ifade edildi.
Haber ajansı IANS tarafından yayımlanan haberde, 19 yıllık barajda sızıntı belirtileri görüldüğü ve yerel yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiği ancak barajda hiçbir onarım yapılmadığı ifade edildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Hindistan'da barajın taşması sonucu 6 kişi öldü, 18 kişi ise kayboldu
- ABD basını yazdı: F-35'leri vermemek ters tepecek!
- İlk adımı Erdoğan atmıştı! Bakan Akar haritalarla gidince harekete geçtiler
- Avrupa Birliği yeni liderini seçti! Başkan Ursula von der Leyen oldu
- O denizaltı Rusya'nın en gizli silahıydı! ABD yıllardır takip ediyordu