Gangsterlerin mahkemedeki hesaplaşması

Hindistan'ın kuzey batısında hapisteki gangster Jitender Maan (takma adıyla Gogi), Rohini Mahkemesi'nde yine hapisteki bir başka gangster Tillu Tajpuriya (takma adı Sunil) tarafından yönetilen rakip bir çetenin iki silahlı saldırganı tarafından vurularak öldürüldü.

Aksam.com.tr'nin The Indian Express'ten aktardığı habere göre, Öğlen saatlerinde Gogi ile birlikte olan ekipler saldırganlara ateş açarak ikisini de öldürdü.

Yerel polise haber verilen olayda 5-6 kurşuna hedef olan Gogi'nin yakındaki bir hastaneye götürülmesinin ardından öldüğü ilan edildi.

Soruşturmaya katılan bir polis memuru The Indian Express'e Gogi ve Tillu arasındaki rekabetin, her ikisinin de Delhi Üniversitesi öğrencisi olduğu ve öğrenci siyaseti konusunda çatıştığı üniversite günlerine kadar uzandığını söyledi.