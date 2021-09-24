Gangsterlerin mahkemedeki hesaplaşması

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24 Eylül 2021 Cuma 14:24:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 14:25:00

Hindistan'da akılalmaz olay... Gangsterlerin mahkemedeki hesaplaşmasında 3 kişi öldü!

Kaynak: Aksam.com.tr

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Hindistan'da iki düşman çetenin karşılaştığı mahkemede silahlar konuştu. Gogi takma adlı gangsteri ateş ederek öldüren diğer iki gangsteri ise Gogi'yi o anda koruyan devlet görevlileri öldürerek etkisiz hale getirdi.

Hindistan'ın kuzey batısında hapisteki gangster Jitender Maan (takma adıyla Gogi), Rohini Mahkemesi'nde yine hapisteki bir başka gangster Tillu Tajpuriya (takma adı Sunil) tarafından yönetilen rakip bir çetenin iki silahlı saldırganı tarafından vurularak öldürüldü.

Aksam.com.tr'nin The Indian Express'ten aktardığı habere göre, Öğlen saatlerinde Gogi ile birlikte olan ekipler saldırganlara ateş açarak ikisini de öldürdü.

Yerel polise haber verilen olayda 5-6 kurşuna hedef olan Gogi'nin yakındaki bir hastaneye götürülmesinin ardından öldüğü ilan edildi.

Soruşturmaya katılan bir polis memuru The Indian Express'e Gogi ve Tillu arasındaki rekabetin, her ikisinin de Delhi Üniversitesi öğrencisi olduğu ve öğrenci siyaseti konusunda çatıştığı üniversite günlerine kadar uzandığını söyledi.

Etiketler : HİNDİSTAN MAHKEME Gangsterler
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