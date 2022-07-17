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17 Temmuz 2022 Pazar 14:22:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2022 Pazar 14:22:00

Hindistan yarın yeni cumhurbaşkanını belirleyecek

Kaynak: AA

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Hindistan'da milletvekilleri, ülkenin 16. cumhurbaşkanını belirlemek üzere yarın oy kullanacak.

Ülkenin 15. Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in görev süresinin 24 Temmuz'da dolması nedeniyle yerine gelecek isim, yarın parlamentoda yapılacak oylamada belirlenecek.

Seçim yarışı, iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) önderliğindeki seçim ittifakı Ulusal Demokratik İttifak (NDA) adayı Draupadi Murmu ile muhalefetin adayı tecrübeli siyasetçi Yashwant Sinha arasında geçecek.

Yaklaşık 4 bin 896 meclis üyesinin oy vereceği seçimin sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

Tecrübeli siyasetçi Sinha

Siyasi kariyerine BJP'de başlayan Yashwant Sinha, yıllar içinde Hint siyasetinde etkili bir isim olarak öne çıktı.

Sinha, 1990-1991 ve 1998-2002 dönemlerinde Maliye Bakanı, 2002-2004'te de Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 2018 yılına gelindiğinde Sinha "Hindistan'da demokrasinin büyük bir tehlikede" olduğuna işaret ederek BJP ile yollarını ayırdı.

Sinha, Mart 2021'de muhalefetteki Trinamool Kongre Partisine (TMC) katıldı.

Başbakan Narendra Modi ve politikalarına muhalif olan Sinha, 21 Haziran'da yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Daha büyük bir muhalefet birliği için çalışmak üzere partiden istifa etmeliyim." ifadesini kullanarak TMC'den ayrıldığını duyurdu. 84 yaşındaki Sinha, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimine muhalefetin adayı olarak girecek.

"Kabile leydisi" Murmu ilklerin cumhurbaşkanı olabilir

Siyasete atılmadan önce öğretmenlik yapan Draupadi Murmu, doğum yeri olan Odişa eyaletinde bakan, 2015 ila 2021 yıllarında Carkhand Valisi olarak görev aldı. Mensubu olduğu Santhal kabilesinin kadın liderlerinden olan Murmu, "kabile leydisi" olarak anılıyor.

Bugüne kadar BJP'de üst düzey görevler alan Murmu, 21 Haziran'da NDA'nın cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi. 64 yaşındaki Murmu, seçimden galip çıkması durumunda Hint siyasetinde ilklere imza atabilir. Murmu, Hindistan'ın bağımsızlığından sonra dünyaya gelip ülkenin en üst kademesindeki koltuğa oturan ilk isim ve bir kabileye mensup ilk cumhurbaşkanı olabilir.

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Murmu, ülkede eski Cumhurbaşkanı Pratibha Patil'den sonra bu koltuğa oturan ikinci kadın olarak görev alabilir.

Cumhurbaşkanını meclis üyeleri belirliyor

Hindistan'da Temmuz 2017'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimine iktidardaki BJP'nin adayı olarak giren Ram Nath Kovind yarıştan galip çıkarak ülkenin 15. cumhurbaşkanı olmuştu. 76 yaşındaki Kovind, Müslümanlara karşı dini nefreti körüklemekle suçlanan Hindu gruplardan Rashtriya Swayamsevak Sangh veya Ulusal Gönüllüler Birliğine yakınlığıyla biliniyor.

Hindistan cumhurbaşkanları doğrudan halk tarafından değil, parlamento ve eyalet meclisleri üyelerinden oluşan seçmen heyeti tarafından seçiliyor.

Ülkede cumhurbaşkanının konumu büyük oranda simgesel ancak cumhurbaşkanı, eğer ulusal seçimler net ve belirleyici sonuç vermez ise hükümeti kimin veya kimlerin oluşturacağına karar verilmesinde belirleyici rol oynuyor.

Etiketler : HİNDİSTAN SEÇİM CUMHURBAŞKANI
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