Hindistan ve Meksika'da koronavirüs bilançosu artıyor
Kaynak: AA
Yeni tip Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan Hindistan'da son 24 saatte 1065, Meksika'da ise 475 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1065 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 70 bin 626'ya yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 90 bin 632 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 113 bin 811'e çıktı.
Böylelikle, Hindistan'da salgının başından bu yana bir günde saptanan Kovid-19 vaka sayısı en yüksek rakama ulaşmış oldu.
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 180 bin 865 kişi iyileşti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.
MEKSİKA'DA KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYIŞ 67 BİN 326'YA YÜKSELDİ
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 475 artarak 67 bin 326'ya ulaştı.
Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 319 artışla 629 bin 409'a çıktı.
Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 438 bin 754 kişi iyileşti.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk can kaybı görülmüştü.
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